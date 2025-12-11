Четыре игрока «Зенита» попали в символическую сборную Кубка России по итогам 2025 года

Пресс-служба Фонбет Кубка России в телеграм-канале опубликовала символическую сборную соревнования по итогам 2025 года. Подчёркивается, что футболисты в этой сборной чаще других попадали в команду недели Кубка России.

Вратарь: Александр Корякин («Краснодар») — четыре попадания в команду недели.

Защитники: Илья Самошников («Локомотив»/«Спартак») — два, Максим Осипенко («Ростов»/«Динамо» Москва) — два, Нуралы Алип («Зенит») — три, Мойзес (ЦСКА) — три.

Полузащитники: Матвей Кисляк (ЦСКА) — три, Данила Козлов («Краснодар») — четыре, Максим Глушенков («Зенит») — два.

Нападающие: Матео Кассьерра («Зенит») — три, Андрей Мостовой («Зенит») — три, Ливай Гарсия («Спартак») — три.

