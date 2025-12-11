Мидо: думаю, что Салах заслуживает большего уважения от всех

Бывший форвард сборной Египта Мидо выступил в поддержку нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха после отстранения игрока от участия в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером».

«Я был удивлён комментариями Мо, но я полностью понимаю его разочарование. Этот человек много лет нёс на своих плечах ответственность за «Ливерпуль». Он был лучшим игроком команды на протяжении многих сезонов, и я думаю, он ожидал, что клуб и тренер защитят его, когда дела пойдут не так. Если посмотреть на цифры, я не думаю, что «Ливерпуль» стал бы чемпионом в прошлом сезоне, если бы не Мохамед Салах. Я не говорю, что он важнее команды или клуба. Я полностью понимаю реакцию клуба, однако я действительно думаю, что Арне Слот и «Ливерпуль» должны были защитить Мохамеда Салаха больше, чем они это сделали. Я понимаю разочарование болельщиков «Ливерпуля» и понимаю, что они недовольны тем, что Салах поставил себя на первое место, но я действительно думаю, что Салах заслуживает большего уважения от всех», — приводит слова Мидо Sky Sports.

Ранее Мохамед Салах выступил с критикой в адрес «Ливерпуля», пожаловавшись на необоснованное сокращение своего игрового времени. Главный тренер команды Арне Слот исключил форварда из заявки на матч Лиги чемпионов УЕФА с «Интером».