Селтик — Рома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Мидо: думаю, что Салах заслуживает большего уважения от всех

Комментарии

Бывший форвард сборной Египта Мидо выступил в поддержку нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха после отстранения игрока от участия в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером».

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 88'    

«Я был удивлён комментариями Мо, но я полностью понимаю его разочарование. Этот человек много лет нёс на своих плечах ответственность за «Ливерпуль». Он был лучшим игроком команды на протяжении многих сезонов, и я думаю, он ожидал, что клуб и тренер защитят его, когда дела пойдут не так. Если посмотреть на цифры, я не думаю, что «Ливерпуль» стал бы чемпионом в прошлом сезоне, если бы не Мохамед Салах. Я не говорю, что он важнее команды или клуба. Я полностью понимаю реакцию клуба, однако я действительно думаю, что Арне Слот и «Ливерпуль» должны были защитить Мохамеда Салаха больше, чем они это сделали. Я понимаю разочарование болельщиков «Ливерпуля» и понимаю, что они недовольны тем, что Салах поставил себя на первое место, но я действительно думаю, что Салах заслуживает большего уважения от всех», — приводит слова Мидо Sky Sports.

Ранее Мохамед Салах выступил с критикой в адрес «Ливерпуля», пожаловавшись на необоснованное сокращение своего игрового времени. Главный тренер команды Арне Слот исключил форварда из заявки на матч Лиги чемпионов УЕФА с «Интером».

