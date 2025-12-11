Экс-вратарь «Динамо» Березовский высказался об игре Лунёва и Лещука

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной Армении Роман Березовский высказался об игре голкиперов бело-голубых Игоря Лещука и Андрея Лунёва.

«Не помню, чтобы Лещук или Лунёв допускали ляпы. За это время появился и Курбан Расулов. В большей степени вопрос к обороне в тех матчах, где были негативные результаты. Так сложились обстоятельства. Была чехарда с вратарями, но сказались травмы. Может, это эмоциональное решение тренера — что-то не нравилось в игре вратарей.

«Динамо» пыталось играть в современный футбол, начинать через вратаря с острыми передачами низом. Частенько использовалось, но не всегда получалось. Больше проблемы были от игроков в обороне, в частности от центральных. Там не было постоянства, игроки часто чередовались», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне РПЛ московское «Динамо» пропустило 26 мячей в 18 играх. Столичная команда занимает 10-е место в турнирной таблице.