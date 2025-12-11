Вингер «Арсенала» Нони Мадуэке признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА

Вингер лондонского «Арсенала» и сборной Англии Нони Мадуэке стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба турнира. В среду, 10 декабря, Мадуэке оформил дубль в матче с «Брюгге».

Первый гол был забит после смещения с фланга – Нони выполнил точный удар из-за пределов штрафной площади. Второй гол пришёлся на подачу с левого фланга от партнёра, которую Мадуэке замкнул головой, установив счёт 2:0. Третий гол «Арсенала» в этой встрече забил Габриэл Мартинелли, зафиксировав окончательный результат – 3:0.

В голосовании за звание лучшего игрока недели Мадуэке опередил Шарля Де Кетеларе из «Аталанты», Оскара Глуха из «Аякса» и Жюля Кунде из «Барселоны». Нони Мадуэке выступает за «Арсенал» с лета 2025 года, ранее он был игроком «Челси» на протяжении двух с половиной лет.