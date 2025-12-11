Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Вингер «Арсенала» Нони Мадуэке признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА

Вингер «Арсенала» Нони Мадуэке признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА
Вингер лондонского «Арсенала» и сборной Англии Нони Мадуэке стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба турнира. В среду, 10 декабря, Мадуэке оформил дубль в матче с «Брюгге».

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
0 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Мадуэке – 25'     0:2 Мадуэке – 47'     0:3 Мартинелли – 56'    

Первый гол был забит после смещения с фланга – Нони выполнил точный удар из-за пределов штрафной площади. Второй гол пришёлся на подачу с левого фланга от партнёра, которую Мадуэке замкнул головой, установив счёт 2:0. Третий гол «Арсенала» в этой встрече забил Габриэл Мартинелли, зафиксировав окончательный результат – 3:0.

В голосовании за звание лучшего игрока недели Мадуэке опередил Шарля Де Кетеларе из «Аталанты», Оскара Глуха из «Аякса» и Жюля Кунде из «Барселоны». Нони Мадуэке выступает за «Арсенал» с лета 2025 года, ранее он был игроком «Челси» на протяжении двух с половиной лет.

