Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» отказался от покупки форварда «Коринтианса» Ги Негао — ESPN

«Зенит» отказался от покупки форварда «Коринтианса» Ги Негао — ESPN
Комментарии

«Зенит» провёл более тщательный анализ, по результатам которого принял решение не претендовать на покупку нападающего «Коринтианса» Ги Негао. Об этом сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на ESPN Brazil на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент санкт-петербургский клуб исключил 18-летнего форварда из списка потенциальных приобретений.

Ранее СМИ сообщали, что бразильская команда оценивает Негану в € 28 млн.

Форвард выступает за взрослую команду «Коринтианса» с лета 2025 года. За этот период он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Выиграй смартфон 17 на Новый год!
Выиграй смартфон 17 на Новый год!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanymCU7Z4
Материалы по теме
«Зенит» планирует закрыть сделку по трансферу форварда «Коринтианса» к 9 января — ESPN

Самые результативные легионеры РПЛ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android