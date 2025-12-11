«Зенит» отказался от покупки форварда «Коринтианса» Ги Негао — ESPN

«Зенит» провёл более тщательный анализ, по результатам которого принял решение не претендовать на покупку нападающего «Коринтианса» Ги Негао. Об этом сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на ESPN Brazil на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент санкт-петербургский клуб исключил 18-летнего форварда из списка потенциальных приобретений.

Ранее СМИ сообщали, что бразильская команда оценивает Негану в € 28 млн.

Форвард выступает за взрослую команду «Коринтианса» с лета 2025 года. За этот период он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

