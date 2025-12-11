Хакими, Мазрауи и Браим Диас вошли в состав Марокко на домашний Кубок Африки

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас и крайний защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими вошли в состав сборной Марокко на Кубок африканских наций. Об этом сообщает официальный аккаунт Федерации футбола Марокко в соцсети X.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссайр Мазрауи, хавбек «Бетиса» Софьян Амрабат и голкипер «Аль-Хиляля» Яссин Буну также попали в заявку национальной команды на предстоящий турнир.

Кубок африканских наций — 2025 будет проходить в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года. Хозяева турнира начнут выступление в группе F. Их соперниками станут команды Коморских островов (21 декабря), Мали (26 декабря) и Замбии (31 декабря).