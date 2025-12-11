Определена символическая сборная 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт турнира.

Вратарь: Унай Симон («Атлетик» Бильбао).

Защитники: Нико О'Райли («Манчестер Сити»), Мохаммед Салису («Монако»), Давид Ганцко («Атлетико» Мадрид), Жюль Кунде («Барселона»).

Полузащитники: Ленарт Карл («Бавария»), Ричард Риос («Бенфика»), Шарль Де Кетеларе («Аталанта»).

Нападающие: Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед»), Мэйсон Гринвуд («Марсель»), Нони Мадуэке («Арсенал»).

После шести сыгранных матчей общего этапа Лиги чемпионов турнирную таблицу возглавляет «Арсенал», у которого 18 очков. В топ-4 также входят «Бавария» (15 очков), «ПСЖ» (13), «Манчестер Сити» (13).