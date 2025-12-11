Скидки
Экс-игрок «Локомотива» Крыховяк назвал два главных момента в карьере

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк ответил, какой момент считает главным в своей футбольной карьере.

«Я бы выбрал два: достижение 100 игр за Польшу и финал Лиги Европы в Варшаве. Но я также ценю и сложные моменты, такие как время, проведённое в Париже, или красная карточка, которую я получил в первом матче Евро-2020. Всё это часть моей карьеры», — сказал Крыховяк в интервью AS.

За 100 матчей в составе польской национальной команды полузащитник отметился пятью голами.

В сезоне-2014/2015 Крыховяк, играя за «Севилью», стал победителем Лиги Европы. В финальном матче, прошедшем в Варшаве, испанский клуб победил «Днепр» со счётом 3:2.

