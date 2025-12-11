Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Польские фанаты напали на автобусы с болельщиками «Райо Вальекано» — RMF FM

Польские фанаты напали на автобусы, в которых находились болельщики «Райо Вальекано», перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором «Ягеллония» встретится с испанским клубом, сообщает RMF FM.

Лига конференций . Общий этап. 5-й тур
11 декабря 2025, четверг. 20:45 МСК
Ягеллония
Белосток, Польша
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Нападение произошло на скоростной автомагистрали между Варшавой и Белостоком, в районе населённого пункта Острув-Мазовецка. Два легковых автомобиля перекрыли дорогу автобусам с испанскими болельщиками. Нападавшие, вооружённые молотками и телескопическими дубинками, ворвались внутрь, завязав драку. Злоумышленников могло быть около 50 человек. В результате инцидента пострадали 10 человек — девять испанцев и один поляк. Трое были госпитализированы. По словам очевидцев, преступники скрылись. На место происшествия была вызвана полиция.

После четырёх сыгранных матчей общего этапа Лиги конференций «Ягеллония» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав восемь очков. «Райо Вальекано» располагается на 12-й строчке, у команды в активе семь очков.

