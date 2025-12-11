«Сценарий изменится». Родриго сделал публикацию после поражения «Реала» в матче с «Сити»
Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после проигрыша «сливочных» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28' 1:1 О'Райли – 35' 1:2 Холанд – 43'
«Работа продолжается, и этот сценарий изменится! Вперёд, «Реал», — написал бразильский футболист.
Родриго открыл счёт во встрече с «горожанами», поразив их ворота на 28-й минуте. Этот гол стал первым для нападающего «Королевского клуба» с 4 марта – тогда он отличился в игре с мадридским «Атлетико» (2:1).
В следующем туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Монако». Игра состоится 20 января.
Комментарии
