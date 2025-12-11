«Это была великолепная битва». Холанд — о соперничестве с Рюдигером в матче ЛЧ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мнением о соперничестве с центральным защитником мадридского «Реала» Антонио Рюдигером в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «горожане» победили со счётом 2:1.

«Это была великолепная битва. Я очень уважаю его, потому что он многого добился в своей карьере — как в «Челси», так и в «Реале». По этой причине я отношусь к нему с большим уважением!» — приводит слова Холанда City Xtra со ссылкой на TNT Sports на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Холанд отметился шестью голами в шести встречах.

