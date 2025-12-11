Скидки
Главная Футбол Новости

«Это была великолепная битва». Холанд — о соперничестве с Рюдигером в матче ЛЧ

«Это была великолепная битва». Холанд — о соперничестве с Рюдигером в матче ЛЧ
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мнением о соперничестве с центральным защитником мадридского «Реала» Антонио Рюдигером в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «горожане» победили со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

«Это была великолепная битва. Я очень уважаю его, потому что он многого добился в своей карьере — как в «Челси», так и в «Реале». По этой причине я отношусь к нему с большим уважением!» — приводит слова Холанда City Xtra со ссылкой на TNT Sports на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Холанд отметился шестью голами в шести встречах.

