«Следуйте примеру Роналду, а не Месси». Экс-футболист «Зенита» дал совет молодым игрокам

Экс-футболист «Зенита», «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио объяснил, почему всегда призывает молодых игроков следовать примеру нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, а не форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Следуйте примеру Криштиану Роналду. Если в игроке есть то, что поможет ему стать великим чемпионом, следуйте примеру, подобному Роналду, а не Месси. Почему? Криштиану уже был звездой, но ему нужно было ещё больше развиваться и совершенствоваться. Он очень много работал, чтобы достичь того, чего достиг, а Месси был талантом, благословлённым богом, которому почти не нужно было тренироваться», — приводит слова Маркизио La Gazzetta dello Sport.