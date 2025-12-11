Скидки
Главная Футбол Новости

«А кто откажется?» Бензема допустил возвращение в сборную Франции к ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Франции Карим Бензема не стал исключать потенциального возвращения в национальную команду в преддверии чемпионата мира 2026 года. 37-летний форвард «Аль-Иттихада» объявил о завершении международной карьеры в 2022 году.

«Если меня пригласят [в сборную], то я приеду. Кто не захочет играть на чемпионате мира? Вся хотят принять участие в этом соревновании. Если я скажу, что не хочу этого, то буду лжецом», — приводит слова Бензема L'Équipe.

В составе «трёхцветных» Бензема принял участие в 97 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 37 забитыми мячами и 20 результативными передачами.

