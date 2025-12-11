Ник Вольтемаде — о жизни в Ньюкасле с лучшим другом: не понимаю, почему все это обсуждают

Форвард «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Германии Ник Вольтемаде поделился своими впечатлениями о жизни в новом городе после перехода из «Штутгарта». Он объяснил, что совместное проживание с лучшим другом не является для него проблемой.

«Не понимаю, почему все это обсуждают. Это нормально, когда ты приезжаешь в новую страну. У меня нет сейчас девушки, поэтому я спросил своего друга: «Хочешь поехать со мной в Ньюкасл?» — приводит слова Вольтемаде Goal.

На вопрос о том, встретил ли он кого-то особенного в Англии, Ник ответил: «Нет. У меня много матчей… Поэтому я ещё ни с кем не познакомился».

В августе 2025 года Ник Вольтемаде перешёл в английский клуб «Ньюкасл Юнайтед» из «Штутгарта». Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2031 года.