Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ник Вольтемаде — о жизни в Ньюкасле с лучшим другом: не понимаю, почему все это обсуждают

Ник Вольтемаде — о жизни в Ньюкасле с лучшим другом: не понимаю, почему все это обсуждают
Комментарии

Форвард «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Германии Ник Вольтемаде поделился своими впечатлениями о жизни в новом городе после перехода из «Штутгарта». Он объяснил, что совместное проживание с лучшим другом не является для него проблемой.

«Не понимаю, почему все это обсуждают. Это нормально, когда ты приезжаешь в новую страну. У меня нет сейчас девушки, поэтому я спросил своего друга: «Хочешь поехать со мной в Ньюкасл?» — приводит слова Вольтемаде Goal.

На вопрос о том, встретил ли он кого-то особенного в Англии, Ник ответил: «Нет. У меня много матчей… Поэтому я ещё ни с кем не познакомился».

В августе 2025 года Ник Вольтемаде перешёл в английский клуб «Ньюкасл Юнайтед» из «Штутгарта». Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2031 года.

Материалы по теме
Ник Вольтемаде забил в третьем матче подряд за сборную Германии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android