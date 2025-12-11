Эрлинг Холанд отреагировал на гол в ворота мадридского «Реала» в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отреагировал на гол в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (2:1). Норвежец впервые в карьере забил в ворота «сливочных» в Мадриде.

«События Лиги чемпионов...» – написал Холанд в своём аккаунте в соцсети X.

После этой встречи норвежец занимает девятую строчку в списке лучших бомбардиров турнира. Лидером списка с 140 голами является Криштиану Роналду, выступавший в Европе за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

В следующем туре ЛЧ «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч с норвежским «Будё-Глимт». Игра состоится 20 января.