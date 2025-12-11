Эрлинг Холанд отреагировал на гол в ворота мадридского «Реала» в Лиге чемпионов
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отреагировал на гол в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (2:1). Норвежец впервые в карьере забил в ворота «сливочных» в Мадриде.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28' 1:1 О'Райли – 35' 1:2 Холанд – 43'
«События Лиги чемпионов...» – написал Холанд в своём аккаунте в соцсети X.
После этой встречи норвежец занимает девятую строчку в списке лучших бомбардиров турнира. Лидером списка с 140 голами является Криштиану Роналду, выступавший в Европе за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».
В следующем туре ЛЧ «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч с норвежским «Будё-Глимт». Игра состоится 20 января.
