Тьерри Анри — о сборной США: последние матчи, которые я наблюдал, внушали оптимизм

Экс-форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри высказал своё мнение о перспективах сборной США на предстоящем домашнем чемпионате мира 2026 года. Сборная США будет выступать в группе D, где её соперниками станут команды Парагвая, Австралии и победитель европейского плей-офф, Пути C (возможные соперники: Турция, Румыния, Словакия или Косово).

«Я заметил, что люди были довольны, ведь ситуация могла сложиться и хуже. И да, эту группу вполне реально выиграть. В любом случае это необходимо сделать. Последние матчи сборной США, которые я наблюдал, внушали оптимизм, но к началу чемпионата мира нужно быть на высоте.

Конечно, я уже говорил об этом, когда был на жеребьёвке. Я уверен, что сборная США сможет выйти из группы, показывая достойную игру и набирая уверенность, особенно если учитывать взаимопонимание с болельщиками. Когда они смогут ассоциировать себя с командой и тем, что видят на поле. Я наблюдал это в Южной Корее в 2002 году и в России, когда сборная страны выступала на домашнем чемпионате мира.

Когда команда начинает набирать форму, всё возможно. Однако, как я уже упоминал, нужно обязательно выйти из группы. Это будет непросто, но ситуация могла бы быть и хуже», — приводит слова Анри Goal.

Стоит отметить, что на предыдущих чемпионатах мира Россия достигла четвертьфинала на ЧМ-2018, а Южная Корея пробилась в полуфинал на ЧМ-2002.