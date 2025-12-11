Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Бензема считает, что люди мало говорят о «Золотом мяче» Дембеле

Бензема считает, что люди мало говорят о «Золотом мяче» Дембеле
Бывший нападающий сборной Франции Карим Бензема высказал мнение, что общественность недостаточно много говорит о вингере «ПСЖ» Усмане Дембеле как об обладателе «Золотого мяча».

«Мы говорил о Дембеле как о человеке, выигравшем «Золотой мяч». И, на мой взгляд, мы недостаточно говорим о нём, ведь, по сути, он лучший игрок в мире. Мы не отмечаем тот сезон, который он провёл.

В «Барселоне» у Дембеле было много травм, и про него нельзя было сказать: «Может быть, когда-нибудь он выиграет «Золотой мяч»… До этого было далеко. В конце концов, Усман доказал всем, что они ошибались», — приводит слова Бензема L'Équipe.

