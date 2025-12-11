Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бензема ответил, чего не хватает нынешнему «Реалу» для достижения успеха

Бензема ответил, чего не хватает нынешнему «Реалу» для достижения успеха
Комментарии

Бывший нападающий мадридского «Реала», обладатель «Золотого мяча» — 2022 Карим Бензема поделился мнением, чего не хватает нынешней команде «сливочных» для достижения успехов.

«Им не хватает лишь взаимопонимания между Мбаппе, Винисиусом, Беллингемом и Родриго. Каждый игрок обязан знать, что он должен делать на поле. Беллингем должен понимать, что он плеймейкер, а не бомбардир. Мбаппе — бомбардир, а не плеймейкер. Винисиус — не опорный полузащитник, он левый вингер. Как только каждый поймёт, что он обязан делать на поле, всё [наладится]. Потому что это клуб, где лучшие футболисты мира выступают в одной команде», — приводит слова Бензема Madrid Universal со ссылкой на L'Équipe на своей странице в социальной сети X.

Материалы по теме
Бензема считает, что люди мало говорят о «Золотом мяче» Дембеле

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android