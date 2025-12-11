Бензема ответил, чего не хватает нынешнему «Реалу» для достижения успеха

Бывший нападающий мадридского «Реала», обладатель «Золотого мяча» — 2022 Карим Бензема поделился мнением, чего не хватает нынешней команде «сливочных» для достижения успехов.

«Им не хватает лишь взаимопонимания между Мбаппе, Винисиусом, Беллингемом и Родриго. Каждый игрок обязан знать, что он должен делать на поле. Беллингем должен понимать, что он плеймейкер, а не бомбардир. Мбаппе — бомбардир, а не плеймейкер. Винисиус — не опорный полузащитник, он левый вингер. Как только каждый поймёт, что он обязан делать на поле, всё [наладится]. Потому что это клуб, где лучшие футболисты мира выступают в одной команде», — приводит слова Бензема Madrid Universal со ссылкой на L'Équipe на своей странице в социальной сети X.

