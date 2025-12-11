Андрей Канчельскис посетил тренировочную базу «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис побывал на тренировочной базе клуба в Каррингтоне, сообщает официальный сайт «красных дьяволов».

Канчельскису провели экскурсию по тренировочной базе, после чего он принял участие в очередной тренировке основной команды. Отмечается, что бывший футболист вместе со своим сыном ранее посетил матч 14-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом» (1:1), а также встречу 15-го тура между «Эвертоном» и «Ноттингем Форест» (3:0). Канчельскис использует пребывание в Англии, чтобы вдохновиться перед началом внутреннего чемпионата.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» возглавляет брянское «Динамо», выступающее во Второй лиге. Канчельскис является двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Суперкубка страны, Кубка английской лиги и Суперкубка УЕФА в составе клуба из Манчестера.