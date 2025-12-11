Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Канчельскис посетил тренировочную базу «Манчестер Юнайтед»

Андрей Канчельскис посетил тренировочную базу «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис побывал на тренировочной базе клуба в Каррингтоне, сообщает официальный сайт «красных дьяволов».

Канчельскису провели экскурсию по тренировочной базе, после чего он принял участие в очередной тренировке основной команды. Отмечается, что бывший футболист вместе со своим сыном ранее посетил матч 14-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом» (1:1), а также встречу 15-го тура между «Эвертоном» и «Ноттингем Форест» (3:0). Канчельскис использует пребывание в Англии, чтобы вдохновиться перед началом внутреннего чемпионата.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» возглавляет брянское «Динамо», выступающее во Второй лиге. Канчельскис является двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Суперкубка страны, Кубка английской лиги и Суперкубка УЕФА в составе клуба из Манчестера.

Материалы по теме
Канчельскис предположил, что «Барселона» дойдёт до полуфинала ЛЧ в этом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android