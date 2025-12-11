Гвардиола раскрыл, что он сказал Родриго после матча с «Реалом», где вингер забил «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, что он сказал крайнему нападающему мадридского «Реала» Родриго Гоэсу после очного матча команд в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов, в котором «сливочные» уступили со счётом 1:2. Бразильский вингер забил единственный мяч «Королевского клуба».

«Я сказал Родриго, насколько он хорош. Он игрок другого уровня… этот парень — футболист совершенно иного уровня. Рад, что Родриго вернулся после травмы. Он очень, очень хорош», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail со ссылкой на Movistar.

Гол во встрече с «горожанами» стал первым для нападающего «Королевского клуба» с 4 марта – тогда он отличился в игре с мадридским «Атлетико» (2:1).

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: