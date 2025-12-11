Гвардиола раскрыл, что он сказал Родриго после матча с «Реалом», где вингер забил «Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, что он сказал крайнему нападающему мадридского «Реала» Родриго Гоэсу после очного матча команд в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов, в котором «сливочные» уступили со счётом 1:2. Бразильский вингер забил единственный мяч «Королевского клуба».
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28' 1:1 О'Райли – 35' 1:2 Холанд – 43'
«Я сказал Родриго, насколько он хорош. Он игрок другого уровня… этот парень — футболист совершенно иного уровня. Рад, что Родриго вернулся после травмы. Он очень, очень хорош», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail со ссылкой на Movistar.
Гол во встрече с «горожанами» стал первым для нападающего «Королевского клуба» с 4 марта – тогда он отличился в игре с мадридским «Атлетико» (2:1).
