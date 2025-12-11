«Брага» одержала победу с минимальным счётом в матче с «Ниццей» в 6-м туре Лиги Европы
Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Ницца» и «Брага». Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция). Матч закончился победой гостей со счётом 0:1.
Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 20:45 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Окончен
0 : 1
Брага
Брага, Португалия
0:1 Виктор – 28'
Счёт во встрече был открыт на 28-й минуте. Мяч забил нападающий португальского клуба Пау Виктор. Этот гол так и остался единственным в матче.
«Ницца» занимает последнее место в турнирной таблице, имея 0 очков после шести игр. «Брага» расположилась на четвёртом месте с 13 очками.
В следующем туре французская команда 22 января сыграет дома с «Гоу Эхед Иглс», а клуб из Португалии в тот же день сразится на своём поле с «Ноттингем Форест».
