«Брага» одержала победу с минимальным счётом в матче с «Ниццей» в 6-м туре Лиги Европы

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Ницца» и «Брага». Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция). Матч закончился победой гостей со счётом 0:1.

Счёт во встрече был открыт на 28-й минуте. Мяч забил нападающий португальского клуба Пау Виктор. Этот гол так и остался единственным в матче.

«Ницца» занимает последнее место в турнирной таблице, имея 0 очков после шести игр. «Брага» расположилась на четвёртом месте с 13 очками.

В следующем туре французская команда 22 января сыграет дома с «Гоу Эхед Иглс», а клуб из Португалии в тот же день сразится на своём поле с «Ноттингем Форест».