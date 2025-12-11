Эндрю Робертсон из «Ливерпуля» установил рекорд по сыгранным матчам в ЛЧ среди шотландцев

Крайний защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон провёл свой 63-й матч в Лиге чемпионов во встрече 6-го тура общего этапа с миланским «Интером» (1:0). Тем самым фулбек установил рекорд по количеству сыгранных матчей среди шотландских футболистов за период существования Лиги чемпионов. Об этом сообщает английский клуб в своём аккаунте в соцсети X.

Робертсон выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2017 года. За этот период защитник принял участие в 358 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 68 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.