23:00 Мск
Эндрю Робертсон из «Ливерпуля» установил рекорд по сыгранным матчам в ЛЧ среди шотландцев

Комментарии

Крайний защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон провёл свой 63-й матч в Лиге чемпионов во встрече 6-го тура общего этапа с миланским «Интером» (1:0). Тем самым фулбек установил рекорд по количеству сыгранных матчей среди шотландских футболистов за период существования Лиги чемпионов. Об этом сообщает английский клуб в своём аккаунте в соцсети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 88'    

Робертсон выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2017 года. За этот период защитник принял участие в 358 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 68 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

