«Янг Бойз» в большинстве одержал победу над «Лиллем» в 6-м туре Лиги Европы

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались швейцарский клуб «Янг Бойз» и французский «Лилль». Игра проходила на стадионе «Ванкдорф» (Берн, Швейцария). Матч закончился победой хозяев поля со счётом 1:0.
На 32-й минуте красную карточку получил полузащитник «Лилля» Айюб Буадди. Нападающий «Янг Бойз» Крис Бедья не смог реализовать пенальти на 35-й минуте встречи. Счёт в матче был открыт на 60-й минуте. Мяч забил полузащитник хозяев поля Дариан Малес.
На данный момент, «Янг Бойз» после шести туров занимает 18-е место с девятью очками. «Лилль» расположился на 17-м месте, имея в своём активе также девять очков.
В следующем туре швейцарская команда 22 января сыграет дома с «Лионом», а клуб из Франции в тот же день сразится на выезде с «Сельтой».
- 11 декабря 2025
-
23:43
-
23:42
-
23:39
-
23:23
-
23:17
-
23:04
-
22:45
-
22:45
-
22:44
-
22:43
-
22:43
-
22:41
-
22:39
-
22:39
-
22:21
-
22:07
-
22:07
-
22:05
-
22:05
-
21:42
-
21:37
-
21:28
-
21:17
-
21:16
-
21:13
-
21:10
-
21:05
-
21:04
-
20:46
-
20:38
-
20:30
-
20:26
-
20:22
-
20:22
-
20:14