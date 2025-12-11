Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол

Янг Бойз — Лилль, результат матча 11 декабря 2025, счет 1:0, 6-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Янг Бойз» в большинстве одержал победу над «Лиллем» в 6-м туре Лиги Европы
Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались швейцарский клуб «Янг Бойз» и французский «Лилль». Игра проходила на стадионе «Ванкдорф» (Берн, Швейцария). Матч закончился победой хозяев поля со счётом 1:0.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 20:45 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Окончен
1 : 0
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Малес – 61'    
Удаления: Зукру – 90+2' / Буадди – 32'

На 32-й минуте красную карточку получил полузащитник «Лилля» Айюб Буадди. Нападающий «Янг Бойз» Крис Бедья не смог реализовать пенальти на 35-й минуте встречи. Счёт в матче был открыт на 60-й минуте. Мяч забил полузащитник хозяев поля Дариан Малес.

На данный момент, «Янг Бойз» после шести туров занимает 18-е место с девятью очками. «Лилль» расположился на 17-м месте, имея в своём активе также девять очков.

В следующем туре швейцарская команда 22 января сыграет дома с «Лионом», а клуб из Франции в тот же день сразится на выезде с «Сельтой».

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Комментарии
