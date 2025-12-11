Луис Энрике и Лапорта дадут показания для суда по делу Негрейры завтра — Marca

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, а также бывшие главные тренеры сине-гранатовых Луис Энрике и Эрнесто Вальверде выступят перед судом в качестве свидетелей в пятницу, 12 декабря, чтобы дать показания относительно дела Негрейры. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, суду необходимо установить, было ли известно Энрике и Вальверде, что бывший вице-президент технического комитета судей (CTA) Хосе Мария Негрейра подготавливал отчёты по арбитрам для каталонского клуба.

Планируется, что оба тренера сделают заявления по видеосвязи, поскольку они не могут приехать в Барселону из-за работы во главе своих команд. При этом Лапорта приедет в суд лично.

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год.

