Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Французский журналист отметил игру Матвея Сафонова в матче «ПСЖ» с «Атлетиком» в ЛЧ

Французский журналист отметил игру Матвея Сафонова в матче «ПСЖ» с «Атлетиком» в ЛЧ
Комментарии

Известный французский журналист Пьер Менес оценил игру российского голкипера Матвея Сафонова в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция

«Я бы поставил ему 6 из 10. Он хорошо отразил сложный штрафной удар, отлично справился с навесом. Ему не пришлось много работать, потому что игроки «Атлетика» не нанесли ни одного удара в створ. Это ещё один «сухой» матч для российского вратаря», — приводит слова Менеса Sport.fr.

Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В нынешнем сезоне вратарь провёл за клуб два матча: в 15-м туре французской Лиги 1 с «Ренном» (5:0) и в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» из Бильбао (0:0). Обе встречи российский голкипер отыграл «на ноль».

Материалы по теме
Березовский: результаты Сафонова в «ПСЖ» говорят сами за себя — две игры «на ноль»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android