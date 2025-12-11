Французский журналист отметил игру Матвея Сафонова в матче «ПСЖ» с «Атлетиком» в ЛЧ

Известный французский журналист Пьер Менес оценил игру российского голкипера Матвея Сафонова в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

«Я бы поставил ему 6 из 10. Он хорошо отразил сложный штрафной удар, отлично справился с навесом. Ему не пришлось много работать, потому что игроки «Атлетика» не нанесли ни одного удара в створ. Это ещё один «сухой» матч для российского вратаря», — приводит слова Менеса Sport.fr.

Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В нынешнем сезоне вратарь провёл за клуб два матча: в 15-м туре французской Лиги 1 с «Ренном» (5:0) и в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» из Бильбао (0:0). Обе встречи российский голкипер отыграл «на ноль».