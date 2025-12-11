Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Динамо З — Бетис, результат матча 11 декабря 2025, счет 1:3, 6-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Бетис» одержал крупную победу в матче с загребским «Динамо» в 6-м туре Лиги Европы
Комментарии

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались загребское «Динамо» и испанский «Бетис». Игра проходила на стадионе «Максимир» (Загреб, Хорватия). Матч закончился победой гостей со счётом 1:3.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 20:45 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
1 : 3
Бетис
Севилья, Испания
0:1 Домингес – 31'     0:2 Рикельме – 34'     0:3 Антони – 38'     1:3 Галешич – 89'    

Счёт во встрече был открыт на 31-й минуте благодаря автоголу защитника загребского клуба Серхи Домингеса. На 34-й минуте счёт удвоил полузащитник «Бетиса» Родриго Рикельме. На 38-й минуте третий мяч в ворота хорватского клуба забил нападающий Антони. На 89-й минуте Нико Галешич отыграл один мяч.

На данный момент, загребское «Динамо» после шести туров занимает 25-е место с семью очками. «Бетис» расположился на втором месте, имея в своём активе 14 очков.

В следующем туре хорватская команда 22 января сыграет дома с ФКСБ, а клуб из Испании в тот же день сразится на выезде с клубом ПАОК.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
