«Бетис» одержал крупную победу в матче с загребским «Динамо» в 6-м туре Лиги Европы

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались загребское «Динамо» и испанский «Бетис». Игра проходила на стадионе «Максимир» (Загреб, Хорватия). Матч закончился победой гостей со счётом 1:3.
Счёт во встрече был открыт на 31-й минуте благодаря автоголу защитника загребского клуба Серхи Домингеса. На 34-й минуте счёт удвоил полузащитник «Бетиса» Родриго Рикельме. На 38-й минуте третий мяч в ворота хорватского клуба забил нападающий Антони. На 89-й минуте Нико Галешич отыграл один мяч.
На данный момент, загребское «Динамо» после шести туров занимает 25-е место с семью очками. «Бетис» расположился на втором месте, имея в своём активе 14 очков.
В следующем туре хорватская команда 22 января сыграет дома с ФКСБ, а клуб из Испании в тот же день сразится на выезде с клубом ПАОК.
