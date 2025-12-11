CIES: Глебов — в топ-3 атакующих игроков мира до 21 года по числу ускорений на 90 минут

Крайний нападающий сборной России и ЦСКА Кирилл Глебов занял второе место в рейтинге атакующих футболистов до 21 года по наибольшему количеству высокоинтенсивных ускорений на 90 минут в топ-50 чемпионатах мира. Российский вингер совершает 13,5 подобного ускорения, о чём свидетельствуют данные Международного центра спортивных исследований (CIES).

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

