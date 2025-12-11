Вратарь сборной Эквадора рассказал о детском прозвище Лионеля Месси

Голкипер аргентинского клуба «Уракан» и сборной Эквадора Эрнан Галиндес рассказал о прозвище нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, которое было у него в детстве.

«Он играл за клуб «Абандерадо Грандоли», который находился совсем рядом с моим домом и домом моих бабушки и дедушки. Там мы и познакомились. На самом деле, первое воспоминание о голе, которое у меня осталось как у вратаря, связано именно с ним. Он обыграл пятерых товарищей по команде, включая меня. Его всегда называли «Рыжеволосым, который играет под номером 10». Если вы это слышали, значит, вы уже проигрывали со счётом 0:3», — приводит слова Галиндеса Marca.

Прозвище появилось благодаря волосам Месси. В детстве волосы футболиста обладали рыжеватым оттенком.