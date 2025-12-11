Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь сборной Эквадора рассказал о детском прозвище Лионеля Месси

Вратарь сборной Эквадора рассказал о детском прозвище Лионеля Месси
Комментарии

Голкипер аргентинского клуба «Уракан» и сборной Эквадора Эрнан Галиндес рассказал о прозвище нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, которое было у него в детстве.

«Он играл за клуб «Абандерадо Грандоли», который находился совсем рядом с моим домом и домом моих бабушки и дедушки. Там мы и познакомились. На самом деле, первое воспоминание о голе, которое у меня осталось как у вратаря, связано именно с ним. Он обыграл пятерых товарищей по команде, включая меня. Его всегда называли «Рыжеволосым, который играет под номером 10». Если вы это слышали, значит, вы уже проигрывали со счётом 0:3», — приводит слова Галиндеса Marca.

Прозвище появилось благодаря волосам Месси. В детстве волосы футболиста обладали рыжеватым оттенком.

Материалы по теме
«Следуйте примеру Роналду, а не Месси». Экс-футболист «Зенита» дал совет молодым игрокам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android