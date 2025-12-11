Бензема: одна из проблем «Реала» — отсутствие старожилов, способных подсказывать звёздам

Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема подчеркнул проблему отсутствия в нынешней команде опытных футболистов, способных указать молодым игрокам на проблемы.

«Ещё одна проблема «Реала» заключается в том, что там не осталось опытных футболистов, игроков, которые могут подойти к Килиану Мбаппе, Беллингему, Вини и рассказать им, что идёт не так», — приводит слова Бензема Madrid Universal со ссылкой на L'Équipe на своей странице в социальной сети X.

Бензема выступал в составе «Реала» с 2009 по 2023 год. За этот период нападающий принял участие в 648 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 354 голами и 155 результативными передачами.

