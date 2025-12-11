Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Штурм — Црвена Звезда, результат матча 11 декабря 2025, счет 0:1, 6-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Црвена Звезда» с минимальным счётом победила «Штурм» в 6-м туре Лиги Европы
Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Црвена Звезда» и «Штурм». Игра проходила на стадионе «Меркур Арена» (Грац, Австрия). В качестве главного арбитра встречи выступил Дамьян Сильвестшак. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 20:45 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
0 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0:1 Иванич – 55'    

Единственный мяч во встрече забил полузащитник «Црвены Звезды» Мирко Иванич на 55-й минуте.

После шести сыгранных матчей общего этапа Лиги Европы «Штурм» располагается в нижней части турнирной таблицы, набрав четыре очка. «Црвена Звезда» находится в середине таблицы, у команды в активе 10 очков.

В следующем туре «Црвена Звезда» на выезде сыграет с «Мальмё», а «Штурм» также в гостях встетится с «Фейеноордом».

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
