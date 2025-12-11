«Ноттингем Форест» на 88-й минуте вырвал победу в матче с «Утрехтом» в Лиге Европы

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Утрехт» (Нидерланды) и «Ноттингем Форест» (Англия). Игра проходила на стадионе «Галгенвард» в Утрехте. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «лесников».

В начале второго тайма счёт открыл нападающий гостей Арно Калимуэндо. На 73-й минуте защитник «Утрехта» Майк ван дер Хорн восстановил равновесие. На 88-й минуте нападающий Игор Жезус вывел «лесников» вперёд.

После шести матчей Лиги Европы «Ноттингем Форест» набрал 11 очков и занимают восьмое место. «Утрехт» заработал одно очко и располагается на 32-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

