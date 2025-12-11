Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Утрехт — Ноттингем Форест, результат матча 11 декабря 2025, счет 1:2, 6-й тур общего этапа Лиги Европы 2025/2026

«Ноттингем Форест» на 88-й минуте вырвал победу в матче с «Утрехтом» в Лиге Европы
Комментарии

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Утрехт» (Нидерланды) и «Ноттингем Форест» (Англия). Игра проходила на стадионе «Галгенвард» в Утрехте. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «лесников».

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 20:45 МСК
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
Окончен
1 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
0:1 Калимуэндо – 52'     1:1 ван дер Хорн – 73'     1:2 Жезус – 88'    

В начале второго тайма счёт открыл нападающий гостей Арно Калимуэндо. На 73-й минуте защитник «Утрехта» Майк ван дер Хорн восстановил равновесие. На 88-й минуте нападающий Игор Жезус вывел «лесников» вперёд.

После шести матчей Лиги Европы «Ноттингем Форест» набрал 11 очков и занимают восьмое место. «Утрехт» заработал одно очко и располагается на 32-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
