Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фиорентина — Динамо Киев, результат матча 11 декабря 2025, счет 2:1, 5-й тур Лиги конференций 2025/2026

«Фиорентина» обыграла киевское «Динамо» в 5-м туре Лиги конференций
Комментарии

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались «Фиорентина» и киевское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия). В качестве главного арбитра матча выступил Милош Миланович (Сербия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу команды хозяев.

Лига конференций . Общий этап. 5-й тур
11 декабря 2025, четверг. 20:45 МСК
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Окончен
2 : 1
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Кин – 18'     1:1 Михайленко – 55'     2:1 Гудмундссон – 74'    

Первый мяч во встрече забил нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин на 18-й минуте. На 55-й минуте полузащитник гостей Николай Михайленко сравнял счёт. На 74-й минуте нападающий хозяев Альберт Гудмундссон забил второй мяч в ворота «Динамо» и принёс победу своей команде.

После пяти сыгранных матчей общего этапа Лиги конференций «Фиорентина» располагается в середине турнирной таблице, набрав девять очков. Киевское «Динамо» находится в нижней части таблицы, у команды в активе три очка.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
Материалы по теме
Польские фанаты напали на автобусы с болельщиками «Райо Вальекано» — RMF FM
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android