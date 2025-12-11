«Штутгарт» дома разгромил «Маккаби» Тель-Авив в матче Лиги Европы

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Штутгарт» (Германия) и «Маккаби» Тель-Авив (Израиль). Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена». Матч закончился со счётом 4:1 в пользу немецкой команды.

На 25-й минуте защитник «швабов» Лоранс Ассиньон открыл счёт. На 37-й минуте нападающий Тьягу Томаш укрепил преимущество «Штутгарта». В начале второго тайма защитник хозяев Максимилиан Миттельштедт довёл счёт до разгромного, забив с пенальти. На 52-й минуте защитник Рой Ревиво сократил отставание «Маккаби». На 90+4-й минуте защитник Йоша Вагноман забил четвёртый мяч немецкой команды.

После шести матчей Лиги Европы «швабы» набрали 12 очков и занимают шестое место. «Маккаби» заработал одно очко и располагается на 35-й строчке.

