Главная Футбол Новости

Штутгарт — Маккаби Тель-Авив, результат матча 11 декабря 2025, счет 4:1, 6-й тур общего этапа Лиги Европы 2025/2026

«Штутгарт» дома разгромил «Маккаби» Тель-Авив в матче Лиги Европы
Комментарии

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Штутгарт» (Германия) и «Маккаби» Тель-Авив (Израиль). Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена». Матч закончился со счётом 4:1 в пользу немецкой команды.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 20:45 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Окончен
4 : 1
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
1:0 Ассиньон – 24'     2:0 Томаш – 37'     3:0 Миттельштедт – 50'     3:1 Ревиво – 52'     4:1 Вагноман – 90+4'    

На 25-й минуте защитник «швабов» Лоранс Ассиньон открыл счёт. На 37-й минуте нападающий Тьягу Томаш укрепил преимущество «Штутгарта». В начале второго тайма защитник хозяев Максимилиан Миттельштедт довёл счёт до разгромного, забив с пенальти. На 52-й минуте защитник Рой Ревиво сократил отставание «Маккаби». На 90+4-й минуте защитник Йоша Вагноман забил четвёртый мяч немецкой команды.

После шести матчей Лиги Европы «швабы» набрали 12 очков и занимают шестое место. «Маккаби» заработал одно очко и располагается на 35-й строчке.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
