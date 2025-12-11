Холанд — о сборной Норвегии на ЧМ-2026: возможно, я заплачу во время исполнения гимна

Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями от участия национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Мой отец играл на чемпионате мира 1994 года в США, поэтому возможность поехать в США и сыграть там на чемпионате мира — это действительно что-то особенное… может быть, я заплачу, когда буду петь национальный гимн», — сказал Холанд в эфире CBS Sports.

5 декабря состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 2026 года, по результатам которой сборная Норвегии сыграет в одном квартете с Францией, Сенегалом и победителем межконтинентальных стыковых матчей из второго пути (Боливия/Суринам/Ирак).

