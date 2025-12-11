Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд — о сборной Норвегии на ЧМ-2026: возможно, я заплачу во время исполнения гимна

Холанд — о сборной Норвегии на ЧМ-2026: возможно, я заплачу во время исполнения гимна
Комментарии

Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями от участия национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Мой отец играл на чемпионате мира 1994 года в США, поэтому возможность поехать в США и сыграть там на чемпионате мира — это действительно что-то особенное… может быть, я заплачу, когда буду петь национальный гимн», — сказал Холанд в эфире CBS Sports.

5 декабря состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 2026 года, по результатам которой сборная Норвегии сыграет в одном квартете с Францией, Сенегалом и победителем межконтинентальных стыковых матчей из второго пути (Боливия/Суринам/Ирак).

Материалы по теме
«Это была великолепная битва». Холанд — о соперничестве с Рюдигером в матче ЛЧ

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android