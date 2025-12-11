«Манчестер Юнайтед» подарил Канчельскису копию футболки 1993 года

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на своей странице в социальной сети X опубликовала видео, на котором клуб подарил бывшему полузащитнику «красных дьяволов» Андрею Канчельскису копию футболки 1993 года.

Фото: Кадр из аккаунта «Манчестер Юнайтед» на странице в социальной сети X

Фото: Кадр из аккаунта «Манчестер Юнайтед» на странице в социальной сети X

«Спасибо большое. Это здорово, великолепно. Хорошие воспоминания! Могу сказать, что это великое время, потому что это время, когда я впервые приехал в Англию, выиграл первые трофеи в «Манчестер Юнайтед»: чемпионат Англии, Кубок лиги, Кубок Англии. Играл в хорошей команде, с очень, очень, очень качественными футболистами. Я уже говорил это раньше: каждое имя в «МЮ» — это большое имя. Это превосходное время», — сказал Канчельскис.

Российский футболист выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. В составе манкунианцев полузащитник дважды становился чемпионом Англии.

Материалы по теме Андрей Канчельскис посетил тренировочную базу «Манчестер Юнайтед»

Самые большие стадионы мира: