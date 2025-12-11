«Интер Майами» выкупил контракт Родриго Де Пауля у мадридского «Атлетико»

Футбольный клуб «Интер Майами» завершил сделку по выкупу контракта полузащитника Родриго Де Пауля у мадридского «Атлетико». В случае активации опции выкупа с футболистом уже был согласован контракт до 2029 года. Аргентинский футболист, который выступал за команду из Майами на правах аренды, официально стал полноправным игроком клуба.

Де Пауль присоединился к клубу «Интер Майами» в июле 2025 года, подписав арендное соглашение.

В финальном матче плей-офф МЛС 2025 года с «Ванкувер Уайткэпс», состоявшемся накануне, Де Пауль отметился решающим голом.

По данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет € 20 млн.