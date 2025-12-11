Скидки
Гуллит: Беллингем — лучший игрок, который есть у «Реала»

Бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит высказался о полузащитнике мадридского «Реала» Джуде Беллингеме.

«Мбаппе мало что делает, когда у него нет мяча. Винисиус Жуниор и Родриго тоже не блещут в таких ситуациях. Многим другим приходится работать вдвойне. Беллингем становится жертвой этого. Он больше не может играть так, как играл, когда Кроос был в команде. Когда Кроос был в составе… у них был баланс. Беллингем лучший игрок, который есть у «Реала». Он точно будет в национальной команде, и, если Тухель не выведет его из состава, это будет для меня неправильным решением», — приводит слова Гуллита Goal.com.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

