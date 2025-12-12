Бензема: звёздам «Реала» нужно напоминать себе, что им стоит играть на команду

Бывший нападающий мадридского «Реала», обладатель «Золотого мяча» — 2022 Карим Бензема поделился мнением, что нужно делать звёздным футболистам «сливочных» для успеха команды.

«Хаби Алонсо ничего толком не может сделать, у него невероятно сильные игроки, поэтому он должен выпускать их на поле.

Это сложно. У каждого футболиста есть эго. Эти звёзды должны говорить себе, что каждый из них может внести свой вклад в команду. Но, что важнее всего, им нужно общаться.

Проблема возникает, когда ты не принимаешь тот факт, что в команде есть игрок, который забивает больше голов, чем ты. Такие проблемы появляются, когда у тебя много звёздных футболистов в коллективе. Если твой товарищ по команде лучше тебя, то необходимо это принять. Потому что ему всё ещё нужны другие, он не может всё сделать сам», — приводит слова Бензема Madrid Universal со ссылкой на L'Équipe на своей странице в социальной сети X.

