Селтик — Рома. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Генич сообщил, что Романов останется в «Спартаке» даже в случае предложения из Первой лиги

Генич сообщил, что Романов останется в «Спартаке» даже в случае предложения из Первой лиги
Футбольный комментатор и эксперт Константин Генич сообщил, что исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов рассказал ему, что останется в московском клубе даже при наличии предложения от команды из Лиги Pari.

«Я спросил у Романова, останется ли он в штабе нового тренера, если тот будет назначен. Он ответил, что это не ему решать: какое решение примет клуб, так и будет. При этом он добавил, что, даже если прямо сейчас поступит предложение от клуба Первой лиги, он всё равно останется в «Спартаке», — сказал Генич в эфире программы «Центральный клуб» на «Матч Премьер».

Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 11 ноября, после ухода из клуба Деяна Станковича. Под руководством Романова красно-белые провели четыре матча во всех турнирах, в которых два раза победили, по разу сыграли вничью и потерпели поражение.

Новости. Футбол
