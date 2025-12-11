Сборная Украины определилась с местом проведения домашних матчей плей-офф отбора ЧМ-2026

Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение провести матчи своей национальной команды в плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года в Испании.

Полуфинал со Швецией сборная Украины проведёт в испанской Валенсии, на домашнем стадионе клуба «Леванте». Этот стадион способен вместить 26 354 зрителя. В случае победы над шведами украинцы на этой же арене примут победителя встречи Польша – Албания в решающей битве за путёвку на ЧМ-2026.

Ранее сборная Украины проводила домашние матчи в Польше. Поскольку сборные стран могут сойтись в финале своего пути плей-офф, украинцы выбрали другую страну, чтобы не превращать формально домашнюю встречу в гарантированную гостевую.

Матчи состоятся 26 и 31 марта 2026 года. Сборная Украины заняла второе место в отборочной группе D европейской квалификации, набрав 10 очков.