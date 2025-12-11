Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Украины определилась с местом проведения домашних матчей плей-офф отбора ЧМ-2026

Сборная Украины определилась с местом проведения домашних матчей плей-офф отбора ЧМ-2026
Комментарии

Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение провести матчи своей национальной команды в плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года в Испании.

Полуфинал со Швецией сборная Украины проведёт в испанской Валенсии, на домашнем стадионе клуба «Леванте». Этот стадион способен вместить 26 354 зрителя. В случае победы над шведами украинцы на этой же арене примут победителя встречи Польша – Албания в решающей битве за путёвку на ЧМ-2026.

Ранее сборная Украины проводила домашние матчи в Польше. Поскольку сборные стран могут сойтись в финале своего пути плей-офф, украинцы выбрали другую страну, чтобы не превращать формально домашнюю встречу в гарантированную гостевую.

Матчи состоятся 26 и 31 марта 2026 года. Сборная Украины заняла второе место в отборочной группе D европейской квалификации, набрав 10 очков.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Украина
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Де ла Фуэнте ответил, как относится к мнению, что Испания — фаворит ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android