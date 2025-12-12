Лига конференций — 2025/2026 по футболу: результаты на 11 декабря, календарь, таблица

В четверг, 11 декабря, завершился 5-й тур общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги конференций на 11 декабря:
«Ноа» – «Легия» – 2:1;
«Университатя» Краков – «Спарта» Прага – 1:2;
«Хеккен» – АЕК Ларнака – 1:1;
«Шкендия» – «Слован» Братислава – 2:0;
«Брейдаблик» – «Шэмрок Роверс» – 3:1;
«Самсунспор» – АЕК Афины – 1:2;
«Ягеллония» – «Райо Вальекано» – 1:2;
«Дрита» – «АЗ Алкмар» – 0:3;
«Фиорентина» – «Динамо» Киев – 2:1;
«Шелбурн» – «Кристал Пэлас» – 0:3;
«Линкольн» – «Сигма Оломоуц» – 2:1;
«Риека» – «Целе» – 3:0;
«Лех» Познань – «Майнц» – 1:1;
«Рапид» Вена – «Омония» – 0:1;
«Хамрун Спартанс» – «Шахтёр» – 0:2;
«Ракув» – «Зриньски» – 1:0;
«Абердин» – «Страсбург» – 0:1;
КуПС – «Лозанна» – 0:0.
Действующим победителем Лиги конференций является английский «Челси», одолевший в финале прошлого розыгрыша турнира испанский «Бетис» (4:1).