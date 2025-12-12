Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шелбурн — Кристал Пэлас, результат матча 11 декабря 2025, счет 0:3, 5-й тур Лиги конференций 2025/2026

«Кристал Пэлас» разгромил «Шелбурн» в 5-м туре Лиги конференций
Комментарии

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались «Шелбурн» и «Кристал Пэлас». Игра проходила на стадионе «Таллахт» (Дублин, Ирландия). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу команды гостей.

Лига конференций . Общий этап. 5-й тур
11 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Шелбурн
Дублин, Ирландия
Окончен
0 : 3
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
0:1 Уче – 11'     0:2 Нкетиа – 25'     0:3 Пино – 37'    

Первый гол в матче забил полузащитник лондонской команды Крисантус Уче на 11-й минуте. На 25-й минуте нападающий гостей Эдди Нкетиа увеличил преимущество своей команды. Форвард Йереми Пино на 37-й минуте сделал счёт разгромным.

После 5-го тура «Кристал Пэлас» занимает девятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций, набрав девять очков. «Шелбурн» заработал одно очко и располагается на 34-й строчке.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
Материалы по теме
Что будет с Салахом? Нет, серьёзно, какие вообще есть выходы из конфликта с «Ливерпулем»?
Что будет с Салахом? Нет, серьёзно, какие вообще есть выходы из конфликта с «Ливерпулем»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android