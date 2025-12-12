«Кристал Пэлас» разгромил «Шелбурн» в 5-м туре Лиги конференций

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались «Шелбурн» и «Кристал Пэлас». Игра проходила на стадионе «Таллахт» (Дублин, Ирландия). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу команды гостей.

Первый гол в матче забил полузащитник лондонской команды Крисантус Уче на 11-й минуте. На 25-й минуте нападающий гостей Эдди Нкетиа увеличил преимущество своей команды. Форвард Йереми Пино на 37-й минуте сделал счёт разгромным.

После 5-го тура «Кристал Пэлас» занимает девятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций, набрав девять очков. «Шелбурн» заработал одно очко и располагается на 34-й строчке.