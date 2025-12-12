Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хамрун Спартанс — Шахтёр, результат матча 11 декабря 2025, счет 0:2, 5-й тур Лиги конференций 2025/2026

«Шахтёр» обыграл «Хамрун Спартанс» в 5-м туре Лиги конференций
Комментарии

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались «Хамрун Спартанс» и «Шахтёр». Игра проходила на стадионе «Та-Кали» (Та-Кали, Мальта). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу команды гостей.

Лига конференций . Общий этап. 5-й тур
11 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
Окончен
0 : 2
Шахтёр
Украина
0:1 Мейреллес – 61'     0:2 Исаке – 64'    

Первый гол во встрече забил нападающий украинской команды Лука Мейреллес на 61-й минуте. Через три минуты полузащитник Исаке увеличил преимущество «Шахтёра» и установил окончательный счёт в матче – 2:0.

После 5-го тура «Шахтёр» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций, набрав 12 очков. «Хамрун Спартанс» заработал три очка и располагается на 32-й строчке.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Фиорентина» обыграла киевское «Динамо» в 5-м туре Лиги конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android