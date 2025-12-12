«Шахтёр» обыграл «Хамрун Спартанс» в 5-м туре Лиги конференций

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались «Хамрун Спартанс» и «Шахтёр». Игра проходила на стадионе «Та-Кали» (Та-Кали, Мальта). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу команды гостей.

Первый гол во встрече забил нападающий украинской команды Лука Мейреллес на 61-й минуте. Через три минуты полузащитник Исаке увеличил преимущество «Шахтёра» и установил окончательный счёт в матче – 2:0.

После 5-го тура «Шахтёр» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций, набрав 12 очков. «Хамрун Спартанс» заработал три очка и располагается на 32-й строчке.