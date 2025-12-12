Результаты матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 11 декабря

В четверг, 11 декабря, завершился 6-й тур общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги Европы 27 ноября:
«Штутгарт» – «Маккаби» Тель-Авив – 4:1;
«Ницца» – «Брага» – 0:1;
«Штурм» – «Црвена Звезда» – 0:1;
«Мидтьюлланн» – «Генк» – 1:0;
«Янг Бойз» – «Лилль» – 1:0;
«Ференцварош» – «Рейнджерс» – 2:1;
«Динамо» Загреб – «Бетис» – 1:3;
«Лудогорец» – ПАОК – 3:3;
«Утрехт» – «Ноттингем Форест» – 1:2;
«Бранн» – «Фенербахче» – 0:4;
ФКСБ – «Фейеноорд» – 4:3;
«Сельта» – «Болонья» – 1:2;
«Базель» – «Астон Вилла» – 1:2;
«Селтик» – «Рома» – 0:3;
«Лион» – «Гоу Эхед Иглс» – 2:1;
«Фрайбург» – «Ред Булл Зальцбург» – 1:0;
«Панатинаикос» – «Виктория Пльзень» – 0:0;
«Порту» – «Мальмё» – 2:1.
Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда победила английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.