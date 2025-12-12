Скидки
Руководитель МЛС Гарбер — о возможном приезде Салаха в лигу: с радостью примем его у нас

Руководитель североамериканской футбольной лиги МЛС Дон Гарбер высказался о потенциальном приезде звезды «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в чемпионат. Он отметил, что был бы рад видеть египетского вингера в рядах клубов МЛС.

«Если [Салах] когда-нибудь решит перейти в МЛС, мы с радостью примем его у нас.

Я бы посоветовал ему поговорить с Лео [Месси] и Томасом Мюллером, чтобы узнать, насколько они довольны, успешны и каково им играть в МЛС.

Я слышал некоторые слухи о Салахе. Мы очень ценим неприкосновенность контрактов, это часть американской бизнес-динамики. У Мохамеда действующий контракт с «Ливерпулем», с людьми, которых мы хорошо знаем. Это великолепная команда», — приводит слова Гарбера Goal.

В последние недели 33-летний Салах провёл несколько встреч в запасе, а после ничейного матча с «Лидсом» (3:3) раскритиковал клуб и тренера Арне Слота. В результате он не был включён в заявку на игру Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (1:0).

Ранее сообщалось, что египтянин может перейти в «Сан-Диего» или «Чикаго Файр» из МЛС.

