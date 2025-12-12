Скидки
Экс-игрок «Локомотива» Крыховяк объяснил, почему ему не удалось добиться успеха в «ПСЖ»

Комментарии

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк поделился мнением, почему ему не удалось закрепиться в составе «ПСЖ».

«Добиться успеха в «ПСЖ» было тяжело из-за конкуренции, а не из-за недостатка усилий. Даже в выходные дни я ходил на тренировку с помощником тренера. Я больше ничего не мог сделать со своей стороны.

Год в Париже был трудным, потому что я не играл. Так что с футбольной стороны было сложно, однако жизнь в Париже была хорошей; я жил в потрясающем городе. Поэтому, когда был здесь с женой, всё было хорошо. Но, конечно, трудно играть в футбол, когда ты на скамейке запасных. Когда ты не играешь, ты теряешь уверенность. «ПСЖ» — более крупный клуб, чем «Севилья», они играют в Лиге чемпионов, борются за титулы… Я старался работать усерднее, однако такова жизнь. Я не первый и не последний игрок, с которым это случилось», — сказал Крыховяк в интервью AS.

Польский футболист перешёл в парижский клуб из «Севильи» летом 2016 года. В 2017 году Крыховяк отправился в аренду в «Вест Бромвич», в 2018 году — в «Локомотив». Летом 2019 года полузащитник перешёл в стан железнодорожников на постоянной основе. В составе «ПСЖ» Крыховяк провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

