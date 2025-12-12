Первый тренер Салаха: не понимаю, почему тренерский штаб «Ливерпуля» лишает себя игрока

Первый тренер нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха Ивица Тодоров выступил в поддержку футболиста.

«Я хорошо знаю Мо Салаха. Ни на секунду не сомневаюсь в его преданности делу, трудолюбии и образе жизни. Он отличный профессионал. Но время идёт, ему 33 года, он в «Ливерпуле» уже более восьми лет. У меня складывается впечатление, что Арне Слот больше ему не доверяет. Этим двоим будет сложно помириться. «Ливерпуль» испытывает трудности в Премьер-лиге. Не понимаю, почему тренерский штаб «Ливерпуля» лишает себя такого важного игрока», — приводит слова Тодорова Goal.com.

Ранее Мохамед Салах выступил с критикой в адрес «Ливерпуля», пожаловавшись на необоснованное сокращение своего игрового времени. Главный тренер команды Арне Слот исключил форварда из заявки на матч Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (1:0).