Селтик — Рома. Прямая трансляция
23:00 Мск
Первый тренер Салаха: не понимаю, почему тренерский штаб «Ливерпуля» лишает себя игрока

Первый тренер нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха Ивица Тодоров выступил в поддержку футболиста.

«Я хорошо знаю Мо Салаха. Ни на секунду не сомневаюсь в его преданности делу, трудолюбии и образе жизни. Он отличный профессионал. Но время идёт, ему 33 года, он в «Ливерпуле» уже более восьми лет. У меня складывается впечатление, что Арне Слот больше ему не доверяет. Этим двоим будет сложно помириться. «Ливерпуль» испытывает трудности в Премьер-лиге. Не понимаю, почему тренерский штаб «Ливерпуля» лишает себя такого важного игрока», — приводит слова Тодорова Goal.com.

Ранее Мохамед Салах выступил с критикой в адрес «Ливерпуля», пожаловавшись на необоснованное сокращение своего игрового времени. Главный тренер команды Арне Слот исключил форварда из заявки на матч Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (1:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 88'    
Мидо: думаю, что Салах заслуживает большего уважения от всех
Новости. Футбол
Все новости

