Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt: Сон — второй самый дорогой игрок МЛС, Месси — вне топ-3, Миранчук — 12-й

Transfermarkt: Сон — второй самый дорогой игрок МЛС, Месси — вне топ-3, Миранчук — 12-й
Комментарии

Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, выступающих в МЛС. Первое место в этом списке занял полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч, оценивающийся в € 18 млн. На второй строчке расположился нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин стоимостью в € 17 млн. Замкнул тройку лидеров полузащитник «Цинциннати» Эвандер — € 16 млн.

Топ-7 самых дорогих игроков МЛС после обновления по версии Transfermarkt:

  1. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») – € 18 млн.
  2. Сон Хын Мин («Лос-Анджелес») – € 17 млн.
  3. Эвандер («Цинциннати») – € 16 млн.
  4. Эммануэль Латте Лат («Атланта») – € 15 млн.
  5. Андерс Дрейер («Сан-Диего») – € 15 млн.
  6. Родриго Де Пауль («Интер Майами») – € 15 млн.
  7. Лионель Месси («Интер Майами») – € 15 млн.

На 12-й строчке указанного рейтинга расположился российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук (€ 8 млн), разделивший её с ещё шестью футболистами.

Материалы по теме
Рыночная стоимость Алексея Миранчука упала на € 1 млн — Transfermarkt

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android