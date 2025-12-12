Transfermarkt: Сон — второй самый дорогой игрок МЛС, Месси — вне топ-3, Миранчук — 12-й

Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, выступающих в МЛС. Первое место в этом списке занял полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч, оценивающийся в € 18 млн. На второй строчке расположился нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин стоимостью в € 17 млн. Замкнул тройку лидеров полузащитник «Цинциннати» Эвандер — € 16 млн.

Топ-7 самых дорогих игроков МЛС после обновления по версии Transfermarkt:

Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») – € 18 млн. Сон Хын Мин («Лос-Анджелес») – € 17 млн. Эвандер («Цинциннати») – € 16 млн. Эммануэль Латте Лат («Атланта») – € 15 млн. Андерс Дрейер («Сан-Диего») – € 15 млн. Родриго Де Пауль («Интер Майами») – € 15 млн. Лионель Месси («Интер Майами») – € 15 млн.

На 12-й строчке указанного рейтинга расположился российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук (€ 8 млн), разделивший её с ещё шестью футболистами.

Материалы по теме Рыночная стоимость Алексея Миранчука упала на € 1 млн — Transfermarkt

Самые дорогие футболисты: