«Фрайбург» в большинстве одержал победу в матче с «РБ Зальцбург» в 6-м туре Лиги Европы

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Фрайбург» и «Ред Булл Зальцбург». Игра проходила на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Матч закончился победой хозяев поля со счётом 1:0.

На 37-й минуте встречи получил красную карточку нападающий «Ред Булл Зальцбург» Петар Ратков. Счёт в матче был открыт на 50-й минуте. В свои ворота забил полузащитник австрийской команды Сумайла Диабате.

«Фрайбург» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков после шести игр. «Ред Булл Зальцбург» расположился на 31-м месте с тремя очками.

В следующем туре немецкая команда 22 января сыграет дома с «Маккаби» из Тель-Авива, а клуб из Австрии в тот же день сразится на своём поле с «Базелем».