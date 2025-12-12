Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фрайбург — Ред Булл Зальцбург, результат матча 11 декабря 2025, счет 1:0, 6-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Фрайбург» в большинстве одержал победу в матче с «РБ Зальцбург» в 6-м туре Лиги Европы
Комментарии

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Фрайбург» и «Ред Булл Зальцбург». Игра проходила на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Матч закончился победой хозяев поля со счётом 1:0.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
1 : 0
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1:0 Линхарт – 50'    
Удаления: нет / Ратков – 37'

На 37-й минуте встречи получил красную карточку нападающий «Ред Булл Зальцбург» Петар Ратков. Счёт в матче был открыт на 50-й минуте. В свои ворота забил полузащитник австрийской команды Сумайла Диабате.

«Фрайбург» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков после шести игр. «Ред Булл Зальцбург» расположился на 31-м месте с тремя очками.

В следующем туре немецкая команда 22 января сыграет дома с «Маккаби» из Тель-Авива, а клуб из Австрии в тот же день сразится на своём поле с «Базелем».

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android