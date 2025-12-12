Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сельта — Болонья, результат матча 11 декабря 2025, счет 1:2, 6-й тур общего этапа Лиги Европы 2025/2026

Дубль Бернардески помог «Болонье» одержать волевую победу в матче с «Сельтой» в ЛЕ
Комментарии

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Сельта» и «Болонья». Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Сельта
Виго, Испания
Окончен
1 : 2
Болонья
Болонья, Италия
1:0 Сарагоса – 17'     1:1 Бернардески – 66'     1:2 Бернардески – 75'    

На 17-й минуте счёт открыл нападающий «Сельты» Брайан Сарагоса. На 66-й минуте нападающий гостей Федерико Бернардески восстановил равенство, забив с пенальти. На 75-й минуте Бернардески вывел итальянскую команду вперёд.

После шести матчей общего этапа соревнования испанский клуб набрал девять очков и занимает 19-е место. Итальянская команда заработала 11 очков и располагается на 13-й строчке.

В минувшем туре «Сельта» уступила «Лудогорцу» со счётом 2:3, а «Болонья» разгромила «Ред Булл Зальцбург» со счётом 4:1.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
Успех нового формата ЛЧ — в огромной прибыли. А теперь у УЕФА ещё и космический контракт
Успех нового формата ЛЧ — в огромной прибыли. А теперь у УЕФА ещё и космический контракт

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android